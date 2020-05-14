Коронавирус на Житомирщине: в области растет динамика выздоровлений

Новости Украины:На Житомирщине от COVID-19 выздоровели уже более 80 человек.

В Житомирской области за сутки выявлено три новых случая заражения COVID-19, в то же время 14 жителей региона выздоровели от коронавирусной инфекции.

Об этом в Facebook сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"По состоянию на 22:30, по результатам лабораторного исследования 201 пробы, количество больных COVID-19 выросло на 3 человека, 7 повторных проб уже инфицированных жителей области показали наличие болезни в организме", - написал глава области.

В то же время, по словам председателя ОГА, два дня подряд растет динамика выздоровлений. В целом количество жителей области, которые вылечились, составляет 81 (в том числе 14 за прошедшие сутки).

С начала эпидемии в Житомирской области подтверждено инфицирование коронавирусом 533 человек. Больше всего случаев выявлено в Житомире – 186, Коростене – 99 и Бердичеве – 92.

Как сообщалось, по состоянию на 13 мая в Украине лабораторно подтверждено 16 425 случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровели.