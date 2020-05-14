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Мэр Черновцов заявил о стабильной тяжелой динамике с коронавирусом в городе

Мэр Черновцов заявил о стабильной тяжелой динамике с коронавирусом в городе
13:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Черновцах динамика заболевания коронавирусом стабильно тяжелая, горбольницы заполнены.

Мэр Черновцов Алексей Каспрук заявляет, что в городе динамика заболевания коронавирусом стабильно тяжелая, а городские больницы заполнены.

"Стабильно тяжелая динамика. На сегодняшний день у нас городские больницы заполнены, пробуем где-то там впихнуть дополнительные несколько десятков кроватей, для того, чтобы принимать и лечить больных коронавирусом и тяжелыми случаями пневмонии», - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

В то же время, мэр сообщил, что 13 мая областная комиссия по чрезвычайным ситуациям сняла все ограничения, которые были "поверх" правительственных ограничений.

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Как сообщалось, согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 14 мая утром, в Черновицкой области за минувшие сутки 72 новых случая заболевания, 2 - смерти и 35 - выздоровления (2 516 заболевших, 89 умерших и 464 выздоровевших за все время), сейчас в области болеет 1 963 человек (на 35 больше, чем днем ранее).

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Черновцы, Коронавирус, Мер Черновцов, Covid-19.
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