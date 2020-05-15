На Буковине зафиксировано еще 84 случая коронавируса

Новости Украины:На Буковине за сутки коронавирусом заболели 84 человека.

На Буковине за 14 мая официально подтверждено еще 84 случая заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал 491 новый образец. Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

“48 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Также на Буковине сегодня, 14 мая, официально подтверждено еще 84 случая заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал 491 новый образец”, — написал председатель Черновицкой ОГА.

“Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2600 человек”, — подбил статистику Осачук.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 16 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 456 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.