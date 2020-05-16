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На Донетчине за сутки обнаружили 4 больных COVID-19

На Донетчине за сутки обнаружили 4 больных COVID-19
01:53 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:На Донетчине зафиксировали еще 4 случая коронавируса.

В Донецкой области по состоянию на вечер пятницы зафиксировано 4 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Один человек в результате осложнений, вызванных болезнью — умер. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.

“62-летний пенсионер из Бахмута умер сегодня от COVID-19. Это четвертая смерть от коронавируса в Донецкой области с начала объявления карантина. Медики оказывали больному всю необходимую помощь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Глубокие соболезнования близким и родственникам умершего”, — начал Кириленко.

По общей ситуации с заболеваемостью состоянию на вечер 15 мая, то он сообщил, что “за сутки лабораторно подтверждено 4 новых случая (три в Мариуполе и один в Великоновоселковском районе)”.

“В Мариуполе положительный результат ПЦР-исследования получили два человека (39 и 26 лет) и 73-летняя женщина. Все — из контактного круга лиц, у которых наличие вируса было подтверждена ранее. В Новоселковском районе вирус обнаружен у 44-летнего мужчины, который вернулся из России”, — рассказал председатель ОГА.

Он добавил, что с начала объявления карантина инфицировано 125 человек. “4 из них умерли. 44 выздоровели. 77 продолжает лечение”, — подбил статистику Кириленко.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 17 330 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 476 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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Донетчина, Коронавирус, Covid-19.
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