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На Житомирщине за сутки выявлено шесть случаев коронавируса

На Житомирщине за сутки выявлено шесть случаев коронавируса
23:52 Сб, 16 Май 2020 Телеграф УНН

Новости Украины:На Житомирщине еще 6 человек заболели коронавирусом.

По состоянию на вечер субботы количество больных COVID-19 на Житомирщине выросло на 6 человек, 2 повторные пробы уже инфицированных жителей области показали наличие болезни в организме. Об этом сообщает страница главы Житомирской ОГА Виталия Бунечко в Facebook.

“По состоянию на 22:30, по результатам лабораторного исследования 230 проб, количество больных COVID-19 выросло на 6 человек, 2 повторные пробы уже инфицированных жителей Новоград-Волынского района и Малины показали наличие болезни в организме”, — сообщил председатель ОГА.

“Суммарная численность заражений составляет 546 человек. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире — 189 человек, в Коростене — 100 и в Бердичеве — 92”, — написал он.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 17 858 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 497 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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Житомирщина, Коронавирус, Covid-19.
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