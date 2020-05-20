Эпидемия коронавируса: в Житомирской области скончался еще один человек

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Житомирской области скончался еще один человек.

В Житомирской области сегодня в результате осложнений от COVID-19 умер 54-летний житель Коростышевского района.

Об этом сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко на своей странице в Facebook.

"... сегодня, около 8:00 утра, в результате осложнений от COVID-19 остановилось сердце 54-летнего жителя Коростышева", - написал Бунечко.

По его словам, мужчина обратился к семейному врачу 7 мая. С этого же дня находился на самоизоляции и под постоянным наблюдением врача.

"В связи с ухудшением состояния здоровья был госпитализирован в Коростышевскую районной больницы 12 мая. Диагноз был установлен 14 мая", - отметил Бунечко.

Бунечко добавил, что до сегодня состояние здоровья оценивалось как стабильно тяжелое. Пациент дышал самостоятельно с помощью кислородной маски. Около 7:00 утра состояние резко ухудшилось.

"Это 13-й умерший от коронавирусной инфекции", - сообщил он.

Как сообщалось, правоохранители расследуют вспышку COVID-19 в психоневрологическом интернате Мукачево.