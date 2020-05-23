На Хмельнитчине число инфицированных коронавирусом возросло до 338 человек

Новости Украины:В Хмельницкой области зарегистрировано 338 случаев коронавируса.

По состоянию на вечер 22 мая в Хмельницкой области зарегистрировано 338 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Хмельницкой ОГА.

"22 мая в Хмельницкой области зарегистрировано 338 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 89 выздоровели, 9 летальных случаев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в области выявлено еще 10 новых случаев болезни: 2 в г. Хмельницкий (2 медработники), первый Деражнянском районе (медработник), первый Шепетовском районе (обнаружено при тестировании пневмонии), шестой в Староконстантиновском районе (1 медработник).

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 20 148 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 588 - летальные.

Начиная с 22 мая в Украине продлили карантин на месяц - до 22 июня с поэтапным ослаблением.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.