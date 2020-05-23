Кличко: в Киеве подтвердили еще 47 случаев COVID-19

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Киеве за сутки количество случаев заражения увеличилось на 47 человек.

Количество жителей Киева, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание COVID-19, увеличилось на 47 человек. Среди них - 14 медиков.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в Facebook.

"На сегодняшний день в столице уже 2569 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил Кличко.

Среди заболевших: 29 женщин в возрасте от 18 до 63 лет и 16 мужчин от 32 до 74 лет, а также двое мальчиков, которым 7 и 14 лет.

В больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Другие - лечатся в самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев за прошедшие сутки обнаружили снова в Дарницком районе - 10 больных. В Святошинском - 9 и в Деснянском районе - 8 случаев заболевания.

Выздоровели за сутки 13 человек. Всего коронавирус преодолел 351 житель столицы.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 23 мая в Украине 20 580 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 605 летальных, 6 929 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 432 новых случая.