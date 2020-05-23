Кличко: в Киеве подтвердили еще 47 случаев COVID-19

Количество жителей Киева, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание COVID-19, увеличилось на 47 человек. Среди них - 14 медиков.
Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в Facebook.
"На сегодняшний день в столице уже 2569 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил Кличко.
Среди заболевших: 29 женщин в возрасте от 18 до 63 лет и 16 мужчин от 32 до 74 лет, а также двое мальчиков, которым 7 и 14 лет.
В больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Другие - лечатся в самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев за прошедшие сутки обнаружили снова в Дарницком районе - 10 больных. В Святошинском - 9 и в Деснянском районе - 8 случаев заболевания.
Выздоровели за сутки 13 человек. Всего коронавирус преодолел 351 житель столицы.
Как сообщалось, по состоянию на 9:00 23 мая в Украине 20 580 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 605 летальных, 6 929 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 432 новых случая.