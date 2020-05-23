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COVID-19: в Ривненской области в доме для престарелых зафиксировали новую вспышку

COVID-19: в Ривненской области в доме для престарелых зафиксировали новую вспышку
15:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: twitter

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса на Ровеншине зафиксировали новую вспышку COVID-19.

Еще у 12 сотрудников и подопечных Здолбуновского дома-интерната для граждан преклонного возраста и инвалидов зафиксирован Covid-19.

Это люди от 36 до 88 лет, сообщает пресс-служба Ривненской областной государственной администрации (ОГА).

"Таким образом, на сегодняшний день уже 24 инфицированных в учреждении (8 сотрудников и 16 подопечных)". Пять человек находятся в стационаре, остальные – на самоизоляции", - отмечается в сообщении.

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В четверг, 21 мая, глава ОГА Виталий Коваль подписал распоряжении о создании комиссии с целью служебного расследования вспышки заболевания в учреждении.

В субботу утром на въезде\выезде в учреждение установлен контрольно-пропускной пункт.

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Украина, Ровно, Коронавирус, Дом престарелых.
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