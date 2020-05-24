На Буковине выявили 55 новых случаев COVID-19

Новости Украины:В Черновицкой области за сутки коронавирусом заболели 55 человек.

Областной лабораторный центр в понедельник исследовал 300 новых образцов. В результате коронавирус подтвердили еще у 55 человек.

Об этом сообщает председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

“Количество новых случаев коронавируса на Буковине все еще остается значительным. Сегодня, 24 мая, областной лабораторный центр исследовал 300 образцов. 55 из них оказались положительными”, — сообщил председатель ОГА.

“Таким образом, общее количество больных в Черновицкой области от первого установленного случае составляет 3083 человек”, — написал Осачук.

Он добавил, что 6 жителей области сегодня выздоровели от COVID-19. “Они дважды получили отрицательный результат теста”, — пояснил глава облгосадминистрации.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 20 986 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 617 — летальные.

Начиная с 22 мая в Украине продлили карантин на месяц — до 22 июня, с поэтапным ослаблением противоэпидемических ограничений.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.