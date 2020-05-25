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Во Львовской области от коронавируса умерли уже 37 человек

Во Львовской области от коронавируса умерли уже 37 человек
09:16 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 27 пациентов.

За последние сутки во Львовской области - 27 положительных ПЦР-тестов на COVID-19, в общем 1360 зараженных коронавирусом. При этом в области зафиксировали 37-ю смерть человека, инфицированного коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"По состоянию на 8:00 во Львове и Львовской области подтверждено 1360 случаев инфицирования коронавирусом, из них 37 - летальные", - говорится в сообщении.

Так, во Львовской области - еще одна смерть человека с подтвержденным коронавирусом. "Это женщина, 64 лет, львовянка. Умерла сегодня утром в областной инфекционной больнице. Имела двустороннюю пневмонию", - сообщили в мэрии.

Всего в области от болезни 287 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 123 ПЦР-тесты, из которых 27 - положительные (из них 12 - это жители Львова).

Напомним, в Украине зафиксировано уже более 21 тыс. случаев COVID-19.

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Львовская область, Коронавирус, Covid-19, ПЦР-тесты.
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