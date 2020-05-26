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В Киеве уже 2710 подтвержденных случаев COVID-19

В Киеве уже 2710 подтвержденных случаев COVID-19
13:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 58 горожан, один человек умер.

Количество киевлян, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 58 человек, один человек умер, заявил города Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 58 человек. Среди них - 16 медиков. Один случай - летальный. Всего за период пандемии в столице от коронавируса умер 61 человек. На сегодня в Киеве уже 2 710 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции во вторник.

Так, среди заболевших: 24 женщины в возрасте от 19 до 81 года и две девочки - 8 и 17 лет. А также 29 мужчин от 18 до 81 года и трое мальчиков, которым 9, 15 и 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 33 человека. Всего коронавирус преодолели 393 жителя столицы.

"В лидерах по количеству новых случаев вновь Дарницкий район - 12 больных, Днепровский - 10 и Деснянский - 8 случаев заболевания", - отметил Кличко.

Как сообщалось, по состоянию на утро 26 мая в Украине количество инфицированных коронавирусом составляет 21 584 человека (1 581 ребенок , 4 183 медиков), из них - 644 летальных, 7 575 человек ( в т.ч. 1913 медиков) выздоровели.

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Виталий Кличко, Киев, Коронавирус, Covid-19.
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