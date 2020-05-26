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Охват в четыре раза больше "нормы": в столице дали отчет о тестировании на COVID-19

Охват в четыре раза больше "нормы": в столице дали отчет о тестировании на COVID-19
14:16 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В Киеве показатель охвата тестированием жителей столицы на COVID-19 превышает норму в четыре раза.

Показатель охвата тестированием жителей Киева на COVID-19 превышает норму в четыре раза и составляет 48 человек на 100 тысяч населения при норме 12 человек на 100 тысяч.

Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"Хочу отметить, что мы увеличили количество тестирований и исследований образцов на ПЦР-тесты. А всего за период пандемии только мобильные бригады медиков отобрали почти 14 000 образцов биоматериала", - сообщил Кличко.

Кличко рассказал о зачислении детей в садики и школы

Так, только в "Киевском городском лабораторном центре Минздрава Украины" исследовали более 25 200 образцов биоматериала.

"В среднем за сутки в центре исследуют более 700 образцов. За прошедшие сутки, например, исследовали почти 1200 образцов биоматериала. Показатель охвата тестированием жителей Киева составляет 48 человек на 100 000 населения при норме 12 человек", - отметил городской голова.

Как сообщалось, что за последние сутки в Киеве подтвердили коронавирус у 58 человек, что вдвое больше, чем сутками ранее. Среди нововыявленных больных 16 медиков.

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Киев, Украина, Тестирование.
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