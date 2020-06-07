COVID-19: На Донбассе умер еще один больной коронавирусом

Новости Украины:Жертвой коронавируса стал 60-летний мужчина в Покровске.

В Донецкой области за минувшие сутки зафиксировали 26 новых больных COVID-19 и один смертельный случай.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

По его словам, лабораторно подтверждены новые случаи коронавируса на Донбассе: по одному в Мариуполе, Николаевке, Шаховской ОТГ, Дружковке, Покровске, Бахмуте и Покровском, Волновахском и Марьинском районах; два - в Лиманской ОТГ, 5 - в Краматорске; 9 - в Славянске.

В прошедшие сутки умер 60-летний мужчина в Покровске.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 485 человек, из них 29 детей и 34 медработники.