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В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили еще у 72 человек

В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили еще у 72 человек
09:55 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В столице подтверждены 72 новых случая коронавируса, из них 6 у медиков.

За сутки коронавирусную болезнь COVID-19 в столице подтвердили у 72 человек. Среди них - 6 медиков.

Об этом на своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

"Еще у 72 жителей Киева подтвердили за минувшие сутки заболевание коронавирусом (COVID-19 - ред.). Среди них - 6 медиков. На сегодня в столице уже 3490 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Виталий Кличко.

По его словам, COVID-19 заболели 43 женщины в возрасте от 23 до 84 лет, 25 мужчин от 21 до 71 лет, 2 девочки, которым 1 и 9 лет и 2 мальчика в возрасте 8 месяцев и 10 лет.

В Украине - почти 800 новых случаев COVID-19

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 14. Деснянском и Оболонском - по 10. В Шевченковском - 9 случаев", - добавил Виталий Кличко.

Напомним, в Минздраве назвали причину резкого всплеска коронавируса в Украине. Увеличение количества новых случаев заболевания коронавирусом в Украине является следствием игнорирования правил карантина, в частности, при пользовании общественным транспортом.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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