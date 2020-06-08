Эпидемия: в оккупированном Крыму насчитали 623 случаев COVID-19

Новости Украины:В связи с распространением заболевания, в оккупированном Крыму количество официально зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 623 человек.

В оккупированном Крыму количество официально зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 623: заболели 177 человек в Севастополе и 466 на остальной территории полуострова. Умерли от коронавируса 17 человек.

Об этом со ссылкой на информацию оккупационных "властей" сообщает в Facebook Крымская правозащитная группа.

"Общее количество случаев заражения новой инфекцией в Севастополе достигло 177, трое умерло. На остальной территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 446 случаев COVID-19, скончались 14 человек. Всего в Крыму и Севастополе зарегистрировано 623 случая заражения и 17 смертей от COVID-19", - говорится в сообщении.

За последние сутки выявлен один случай заражения в Севастополе и 8 - в остальном Крыму. В частности, тестирование выявило болезнь у мамы семимесячной девочки, у которой подтвердился диагноз ранее. Женщина вместе с ребёнком находится в инфекционной больнице.

Как сообщалось, по состоянию на утро 8 июня в мире в целом подтверждено почти 7,1 миллиона случаев коронавируса, включая более 406 000 летальных. Выздоровели от этого заболевания уже почти 3,5 миллиона человек.