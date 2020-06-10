Эпидемия коронавируса: ва Волыни за сутки - более сотни новых случаев COVID-19

Новости Украины:В связи с распространением заболевания, на Волыни за прошедшие сутки обнаружили 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

На Волыни за прошедшие сутки обнаружили 101 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба Волынской облгосадминистрации.

"По данным Волынского областного лабораторного центра за последние сутки на Волыни зарегистрирован 101 новый случай заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Больше всего инфицированных выявлено во Владимир-Волынском районе - 43 человека, г. Ковель - 20 человек, Ковельском районе - 7 человек, Камень-Каширском районе - 15 человек. В Луцке зафиксировали 6 случаев, в Луцком районе - 4.

Выздоровели за сутки 12 человек. Три случая болезни завершились летально - в Ковеле, Луцком и Маневичском районах.

Всего по состоянию на 10.00 10 июня в области зарегистрированы 1214 случаев COVID-19, которые подтверждены лабораторно методом ПЦР. Выздоровели 311 человек. 37 случаев болезни завершились летально.

Как сообщалось, по состоянию на 10 июня в Украине лабораторно подтверждены 28 381 случай COVID-19, за сутки - 525 новых.

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