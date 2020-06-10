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На Волыни на птицефабрике вспышка COVID-19: почти полсотни больных

На Волыни на птицефабрике вспышка COVID-19: почти полсотни больных
20:49 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:На Владимир-Волынской птицефабрике зафиксировали вспышку коронавирусной болезни COVID-19.

На Волыни на птицефабрике вспышка коронавируса, там зафиксировано 48 случаев заболевания работников.

Как сообщает официальный сайт города Владимир-Волынского, сегодня мэр Петр Саганюк обратился к заместителю председателя Волынской облгосадминистрации Татьяне Щербак с письмом, в котором попросил принять меры по локализации распространения коронавируса на территории ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика" и таким образом уменьшить риски заболеваемости горожан.

Отмечается, что в городе наблюдается сложная эпидемическая ситуация по увеличению количества случаев заболеваемости населения коронавирусной инфекцией COVID-19.

"Согласно последним данным КП "Владимир-Волынский центр первичной медицинской помощи" по состоянию на 10 июня в городе и районе зарегистрировано 140 случаев заболеваемости коронавирусом", - говорится в сообщении.

При этом наибольшая вспышка коронавируса отслеживается на ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика", где работает много горожан и жителей других районов.

На этом предприятии, по информации КП "Владимир-Волынский ЦПМД", зафиксировано 48 случаев COVID-19. В связи со сложившейся ситуацией и с целью уменьшения рисков заболеваемости жителей города Саганюк попросил принять соответствующие меры по локализации COVID-19 на территории частного предприятия.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 10 июня, в Волынской области за сутки подтвержден 101 случай заболевания, три случая летальные и 11 человек выздоровели, сейчас болеют 867 человек (за сутки количество больных увеличилось на 87 человек). Общее количество тех, кто заболели COVID-19 в области, - 1214 человек.

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Волынь, Птицефабрика, Коронавирус, Covid-19.
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