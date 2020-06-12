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COVID-19: В Украине меняют пропускной режим через КПВВ

COVID-19: В Украине меняют пропускной режим через КПВВ
13:47 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГПСУ
Кабинет министров Украины изменит пропускной режим на границе из-за антирекордов по ситуации с коронавирусом.

Из-за антирекордов по ситуации с коронавирусом Кабинет министров Украины меняет пропускной режим через контрольные пункты въезда-выезда. В то же время ослабляются ограничения, связанные с внутренним туризмом. Об этом на внеочередном заседании правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"С одной стороны, те изменения, которые мы предлагаем - мы предлагаем другой пропускной режим через КПВВ. С другой стороны, мы позволяем туристическое обслуживание групп - не более 10 человек с целью обеспечения внутреннего туризма. Еще есть некоторые вещи по ослаблению. Мы понимали, что после смягчения она немного вырастет (заболеваемость - ред.), но не так, что второй день подряд мы бьем антирекорды", - добавил Степанов, комментируя изменения в постановление 392, регламентирующего карантинные ограничения, необходимые в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

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Так, решение было принято без обсуждения. Изменения в постановление будут внесены с доработкой в однодневный срок.

Напомним, что в Украине по состоянию на 8:10 12 июня в Украине зафиксировано уже более 29 700 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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Кабмин, Граница, КПВВ, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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