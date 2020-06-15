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В Киеве директор школы заболела коронавирусом и пошла на работу

В Киеве директор школы заболела коронавирусом и пошла на работу
Обновлено 14:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук
Госпродпотребслужба обратилась в полицию с требованием открыть дело против директора школы, которая знала, что у нее коронавируса, но пошла на работу и общалась с большим количеством людей.

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Киева обратилась к правоохранителям касательно возбуждения уголовного дела против директора одной из столичных школ за нарушение правил самоизоляции, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Потому что у нас шокирующий случай. Как оказалось, директор школы, которая заболела коронавирусом, общалась с большим количеством людей, когда получила положительный тест на COVID19! Она никому ничего не сказала и успела сходить на работу. Госпотребслужба города обратилась в правоохранительные органы относительно возбуждения в отношении директора уголовного дела", - сообщил мэр во время онлайн пресс-конференции..

Он также отметил, что среди персонала еще трех детских садов города обнаружили больных коронавирусом или людей с подозрением на COVID-19.

В Киеве у двух учителей обнаружили COVID-19

"Все три садика не работали, но готовились к открытию и приему детей. В частности, в детском саду №804 в Оболонском районе заболела воспитательница. В саду №495 Шевченковского района - подозрение на коронавирус у инструктора по физкультуре. А в учреждении №651 в Соломенском районе обнаружили, что у музыкального руководителя садика заболела вся семья. То есть, эта женщина - контактное лицо. Она теперь - на самоизоляции. Все три садика город пока не откроет", - отметил Кличко.

Как сообщалось, в Украине на утро 15 июня зарегистрировано 31 тыс. 810 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 901 летальных, 14 тыс. 253 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 656 новых случаев заболевания.

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Киев, Школа, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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