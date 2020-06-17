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На Львовщине коронавирус обнаружили у еще 155 человек

На Львовщине коронавирус обнаружили у еще 155 человек
08:49 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter
По состоянию на утро во Львовской области 3227 инфицированных коронавирусом, из которых за последние сутки - 155. Об этом сообщает Львовский городской совет.

"По состоянию на 8:00 во Львове и Львовской области подтверждено 3227 случаев инфицирования коронавирусом, из них 106 - летальные. 644 пациенты выздоровели", - говорится в сообщении.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 558 ПЦР-тестов, из которых 155 - положительные.

"Всего за вчера лабораторные центры сделали 558 ПЦР-исследований, из которых 155 - положительные. Но среди этих тестов новых проб было 481, и из них 136 - положительные. Среди них со Львова положительных - 65 человек.

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Также вчера за день в работу взяли 400 проб. За сутки имеем новый летальный случай - умерла женщина в инфекционной больнице, у которой была диагностирована коронавирусная инфекция", - прокомментировала заместитель мэра города Галина Слична.

Как сообщалось, в последнее время Львовская область в лидерах по приросту больных коронавирусной инфекцией.

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Украина, Львов, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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