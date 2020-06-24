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Среда, 24.06.2020
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Сколько в Украине медиков заболели коронавирусом: данные Минздрава

Сколько в Украине медиков заболели коронавирусом: данные Минздрава
Обновлено 10:09 Сегодня Телеграф УНН Фото: city-adm.lviv.ua
За минувшие сутки COVID-19 выявили еще у 105 медработников. Кроме того, коронавирусом заболели 82 ребенка.

За сутки в Украине COVID-19 заболело 82 ребенка и 105 медработников. Таким образом, за все время COVID-19 заболело 2872 ребенка, а также 6243 медработника. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

"За прошедшие сутки у нас заболело 940 человек. Из них 82 ребенка, а также 105 медработников. Это очередной такой наш антирекорд, которые мы уже наблюдаем, эти антирекорды, в течение почти двух недель. Были госпитализированы 217 человек. Зафиксировано 16 летальных случаев, при этом выздоровели 453 пациента. Всего за все время пандемии в Украине заболело 39 014 человек. Из них 2872 ребенка, а также 6243 медработника. При этом, в общем выздоровели 17 409 человек. А летальных случаев 1051", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что за предыдущие сутки было сделано 23 721 тест, из них 13 199 исследований методом ПЦР, а также 10 592 - методом ИФА.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды выявлено 940 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки, 453 человека из числа ранее заболевших Covid-19 выздоровели, 16 умерли.

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Все по теме:

Минздрав, Эпидемия, Медики, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция.

Автор:

Телеграф
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