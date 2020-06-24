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Среда, 24.06.2020
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В Киеве почти сотня больных COVID-19 за сутки

В Киеве почти сотня больных COVID-19 за сутки
Обновлено 12:40 Сегодня Телеграф Фото: КГГА
За минувшие сутки в столице зафиксировали 99 новых случаев заболевания коронавирусом, это самое большое количество больных за последние недели.

На среду, 24 июня, в столице уже 4528 случаев заболевания COVID-19, за сутки заболели 99 человек. Об этом на брифинге сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Сегодня новости снова не оптимистичны. Число жителей Киева, у которых за прошедшие сутки обнаружили заболевания коронавирусом, увеличилось на 99 человек. На сегодня в столице уже 4528 случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко.

По его информации, среди заболевших - 60 женщин в возрасте от 22 до 70 лет и три девочки - от одного до 14 лет. Также 31 человек в возрасте от 19 до 74 лет и пятеро мальчиков от 1 до 11 лет. Также заболели 5 медиков.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 21 и в Оболонском - 18 случаев.

Кличко сообщил, что выздоровели 25 человек. Всего коронавирус преодолели 1440 жителей Киева.

Как сообщалось, по состоянию на 24 июня в Украине лабораторно подтверждено за сутки 940 новых случаев коронавируса.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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