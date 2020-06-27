На Львовщине уже более 5 тыс случаев инфицирования COVID-19

Во Львовской области с начала пандемии зафиксировано 5004 случаев инфицирования коронавирусом.

"По состоянию на утро 27 июня во Львове и Львовской области подтверждено 5004 случая инфицирования коронавирусом, из них 131 - летальный", - говорится в сообщении.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Отмечается, что в целом за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 6015 человек, госпитализированы - 1033, на амбулаторном лечении - 4982 человека, выписаны - 855 человек. Сейчас в больнице находятся 178 человек, из них в реанимации - 8 человек, на аппаратные ИВЛ - 1 человек.

Так, по состоянию на утро в первой городской клинической больнице находятся 86 пациентов, за сутки поступило - 16, а в восьмой городской клинической больнице - 79 пациентов, за сутки поступило - 14 человек.

"В целом коронавирусная инфекция обнаружена - у 5004 человек, 131 человек умер. 737 пациентов выздоровели", - добавляется в сообщении.

Как сообщалось, в Украине на 8:45 27 июня зафиксировано уже более 42 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки - еще 948 новых больных, что меньше, чем сутками ранее.