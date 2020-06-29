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Кличко: В Киеве подтверждено 45 новых случаев COVID-19 за сутки

Кличко: В Киеве подтверждено 45 новых случаев COVID-19 за сутки
09:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: КГГА
В Киеве за прошедшие сутки еще у 45 человека подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией, двое из числа ранее заболевших умерли, пятеро – выздоровели, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Еще у 45 жителей Киева лабораторно подтвердили за минувшие сутки заболевание коронавирусом. Два человека умерли. На сегодня в столице уже 4980 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко на странице в Фейсбукев понедельник.

Так, среди заболевших: 17 женщин в возрасте от 21 до 85 лет и трехлетняя девочка и27 мужчин в возрасте от 20 до 66 лет.

Всего в больницы столицы, по словам мэра, госпитализировали 6 больных. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Пандемия COVID-19: в мире - уже более 10,2 миллионов зараженных

Выздоровели за минувшие сутки 5 киевлян. Всего коронавирус преодолели 1552 жителя столицы.

Кличко отметил, что больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Шевченковском районе – 10, в Днепровском – 7, в Соломенском, Оболонском и Голосеевском - по 5 случаев.

Как сообщалось, в Украине заметно снизился суточный прирост инфицирования коронавирусом: по состоянию на утро понедельника выявлено 646 новых случаев Covid-19, 93 из числа ранее заболевших выздоровели, 18 умерли.

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Киев, Украина, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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