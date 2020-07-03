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Пятница, 03.07.2020
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На Буковине зафиксировали еще 41 случай коронавируса

На Буковине зафиксировали еще 41 случай коронавируса
02:41 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter
В Черновицкой области за сутки 78 человек выздоровели от коронавируса.

2 июля в Черновицкой области коронавирус победили 78 человек, в общем вылечились 2048.

Сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook.

В этот же день COVID-19 подтвердили у 41 человека. Новые заражения обнаружили во время лабораторного исследования 487 образцов.

Всего в области зарегистрировали 4935 случаев заражения.

"Это значительное число, однако пренебрегать все еще не следует, вирус пока не отступил. Маска, дистанция и частая дезинфекция рук должны присутствовать в нашей жизни ", – прокомментировал председатель ОГА выздоровление 78 человек.

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Буковина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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