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Суббота, 04.07.2020
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На Буковине от коронавируса выздоровело почти вдвое больше человек, чем заболело за сутки

На Буковине от коронавируса выздоровело почти вдвое больше человек, чем заболело за сутки
03:35 Сегодня Телеграф УНН
За сутки на Буковине заразились 37 человек, а 72 пациента выздоровели.

На Буковине количество выздоровевших от коронавируса почти вдвое превысило количество новых случаев инфицирования.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

“3 июля подтверждено еще 37 новых случаев заражения коронавируса, в то время, как 72 буковинцев побороли вирус”, — написал глава ОГА.

Он добавил, что всего лабораторный центр обработал 470 образцов.

“В целом инфицированных в области от первого установленного случае — 4972 человека”, — резюмировал Осачук.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 46 763 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1212 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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Буковина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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