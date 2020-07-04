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Суббота, 04.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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На Донетчине обнаружили лишь два новых случая коронавируса

На Донетчине обнаружили лишь два новых случая коронавируса
04:28 Сегодня Телеграф УНН
В Донецкой области за сутки коронавирусом заболели два человека.

В Донецкой области по состоянию на вечер пятницы зафиксировано только два новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в области зафиксировано 599 инфицированных.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

“Краматорск и Мариуполь — в этих городах лабораторно подтверждено по одному новому случаю COVID-19 в течение этих суток, 3 июля”, — написал Кириленко поздно вечером.

Он рассказал, что были инфицированы две женщины — 44 и 38 лет. “Обе — из круга контактных лиц, у которых наличие вируса было подтверждена ранее”, — добавил глава ОГА.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 46 763 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1212 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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Донетчина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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