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Среда, 08.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве резкий всплеск заболеваемости COVID-19, за сутки - 114 случаев
В Киеве резкий всплеск заболеваемости COVID-19, за сутки - 114 случаев
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В Киеве резкий всплеск заболеваемости COVID-19, за сутки - 114 случаев

В Киеве резкий всплеск заболеваемости COVID-19, за сутки - 114 случаев
Обновлено 12:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук
В Киеве зафиксировали резкий всплеск заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки, 7 июля, в столице подтвердили сразу 114 новых случаев COVID-19.

В столице уже 5779 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, за последнеи сутки — 11 случаев.

Об этом на брифинге сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Если за последние несколько дней количество больных коронавирусом в столице уменьшилось, то за прошедшие сутки снова всплеск. Коронавирус подтвердили еще у 114 человек. Среди них 5 медиков. На сегодняшний день в Киеве уже 5779 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко.

По его словам, среди заболевших 46 женщин в возрасте от 22 до 84 лет, три девочки - от 4 до 13 лет и 61 человек в возрасте от 18 до 75 лет. И четверо мальчиков - от двух месяцев до 13 лет.

Он сообщил, что за прошедшие сутки выздоровели 52 человека. Всего коронавирус преодолели 1900 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 20, в Днепровском - 19 и в Деснянском районе - 16 случаев", - отметил он.

 Как сообщалось, по состоянию на 8 июля в Украине лабораторно подтверждены 50 414 случаев COVID-19, за сутки - 807 новых.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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