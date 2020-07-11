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Суббота, 11.07.2020
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В Хмельницкой области уже почти 900 случаев COVID-19

В Хмельницкой области уже почти 900 случаев COVID-19
04:12 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook
В Хмельницкой области зарегистрировано 888 случаев COVID-19.

По состоянию на вечер 10 июля в Хмельницкой области зарегистрировано 888 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой ОГА.

“По состоянию на 21.00 10 июля в Хмельницкой области зарегистрировано 888 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Из них 56 — дети, 139 — медработники”, — сообщили в ОГА.

Так, выявлен один новый случай заболевания в Дунаевецком районе.

“На лечении находится 114 человек, из них 40 лечится стационарно, 74 амбулаторно. Из них 8 — дети, 19 — медработники. Выздоровели 754 человека (84,9% от подтвержденных случаев), из них 48 — дети, 119 — медработники”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что выздоровели еще 110 человек:

2 — г. Староконстантинов

105 — Дунаевецкий район (пациенты из Кривчицкого психоневрологического интерната: 84 подопечных и 21 — по персоналу)

3 — Староконстантиновский район.

Количество летальных случаев в области — 20.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 52 043 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1345 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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