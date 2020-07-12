В Хмельницкой области уже более 900 человек болеют коронавирусом

По состоянию на вечер 11 июля в Хмельницкой области зарегистрировано более 900 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс служба Хмельницкой ОГА.

“В Хмельницкой области зарегистрировано 907 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 56 — дети, 142 — медработники ”, - говорится в сообщении.

На лечении находится 127 человек, из них 43 лечится стационарно, 84 амбулаторно. Из них 8 — дети, 21 — медработники.

Отмечается, что в целом выздоровели 760 человек (83,8% от подтвержденных случаев), из них 48 — дети, 120 — медработники. По состоянию на вечер 11 июля, за субботу выздоровели еще 6 человек.

“Количество летальных случаев в области — 20”, — говорится в сообщении.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 52 843 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 1372 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.