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COVID-19 в армии: сколько военных болеет коронавирусом

COVID-19 в армии: сколько военных болеет коронавирусом
Обновлено 11:08 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
В ВСУ за минувшие сутки выявили два новых случая COVID-19, всего болеют 144 человека.

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировано 2 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, всего болеют 144 человека, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 12 июля в Вооруженных силах Украины болеет 144 человека острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 442 человека, летальных случаев – 5", - сказано в сообщении медиков на странице в Фейсбуке.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 2 новых случая COVID-19. Оба военнослужащих (Винницкая и Хмельницкая обл.) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 535 человек Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трое суток - 43 человека.

Как сообщалось, 678 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 выявлено в Украине за сутки по состоянию на утро воскресенья, 457 человек из числа ранее заболевших выздоровел, 11 умерли.

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Армия, ВСУ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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