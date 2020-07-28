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Вторник, 28.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Эпидемия COVID-19: на Винничине зарегистрировали вспышку коронавируса в больнице

Эпидемия COVID-19: на Винничине зарегистрировали вспышку коронавируса в больнице
21:02 Сегодня Телеграф Фото: twitter
В Виннице в областной больнице зафиксировали вспышку коронавируса - выявлено 25 больных. Об этом в Фейсбуке заявил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Глава ОГА заявил, что в областной больнице им. Николая Пирогова из 294 образцов коронавируса уже подтвердили 25 случаев заражения.

Заболевание подтвердили у 11 медработников и 14 пациентов.

На данный момент на Винничине коронавирусом заболели 88 медработников, 347 выздоровели и одна медсестра скончалась.

Большая часть зараженных это медсестры, а на втором месте стоят врачи и младший медицинский персонал.

Когда закончатся испытания и выпуск вакцины против COVID-19 Украина получит вакцину минимум на 20% населения в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом на онлайн-встрече заявил главсанврач Виктор Ляшко.

Как сообщалось, что из-за распространением коронавируса, Украина на данный момент входит в ряд стран "красной зоны". Показатель заболеваемости - 66,70 активных зараженных на 100 тыс граждан. Об этом сообщили в Минздраве.

Также сообщалось, что в Херсонской области на Арабатской стреле утонул полицейский, спасая детей, которых течением уносило в открытое море.

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Украина, Винница, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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