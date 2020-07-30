В Киеве антирекорд по заболеваемости COVID-19, за сутки почти 200 больных

Такое количество больных вызвано вспышкой заболевания в общежитии КПИ, где за сутки заболел 81 курсант.

В Киеве за минувшие сутки зафиксировали наибольшее количество случаев за все время эпидемии - 199.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

По словам Кличко, такое большое количество новых больных связано со вспышкой коронавируса в общежитии Института связи им. Сикорского. Там за минувшие сутки выявили 81 случай заболевания.

Среди заболевших:

59 женщин в возрасте от 18 до 88 лет

135 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет

2 девочки - 7 и 16 лет и 3 мальчика от 3 до 12 лет.

19 человек госпитализировали в больничные учреждения, остальные лечатся дома под наблюдением врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (95), Деснянском (28), Днепровском, Оболонском и Голосеевском (по 14 случаев) районах.

Всего с начала распространения заболевания коронавирус обнаружили у 8131 человека, выздоровели 2877 человек и 132 больных скончались. На сегодняшний день число активных больных составляет 5122.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине выявили 1 197 случаев коронавируса. 12 областей Украины и Киев на сегодняшний день не могут ослабить карантин, так как не отвечают критериям.