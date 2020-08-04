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На Киевщине коронавирусом заразились уже 600 медиков и 342 ребенка

На Киевщине коронавирусом заразились уже 600 медиков и 342 ребенка
15:23 Сегодня Телеграф Фото: КГГА
На Киевщине за все время эпидемии коронавируса заболело 600 медиков и 342 ребенка. Об этом сообщили со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 4 августа 2020 года на 10:00 официально подтверждено 3877 случаев заболевания COVID-19.

В том числе у 342 детей и у 600 медицинских работников", - говорится в сообщении. 

Сообщается, что за сутки подтверждено 32 новых случая коронавирусной болезни, в том числе у 5 детей в возрасте от 4 до 13 лет.

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Также всего за период эпидемии в столице скончалось 65 больных с подтвержденным коронавирусом.

За сутки поступило сообщение об одном летальном случае (женщина в возрасте 66 лет, в городе Буча).

Ранее, с 1 августа в Украине действуют новые карантинные правила. Львов отнесли к "оранжевой" зоне, но власти отказываются выполнять требования Кабмина и усиливать карантин.

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Все по теме:

Киев, КГГА, Заражение, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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