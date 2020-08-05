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Напряженная ситуация с коронавирусом: Две области получили "тревожный звоночек" от МОЗ

Напряженная ситуация с коронавирусом: Две области получили "тревожный звоночек" от МОЗ
Обновлено 10:16 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Министерство здравоохранения назвало очень напряженной ситуацию с коронавирусом в Харьковской и Ровенской областях. В этих регионах могут усилит карантинные ограничения.

Две области рискуют попасть в менее благополучную эпидемическую зону и столкнуться с необходимостью усилить карантин.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 5 августа

"В Харьковской области из 146 заболевших за последние сутки, 133 человека - это жители города Харькова. Вчера так же из общего количества заболевших в области, 124 человека - это жители города Харькова. Мне кажется, что там очень напряженная ситуация. Я прошу обратить на это внимание местную власть", - сказал Степанов.

По словам Степанова, Ровенская область уже одна 9 дней подряд превышает показатели по уровню и по динамике заболеваемости. 

Напомним, сегодня заболеваемость коронавирусом в Украине побила очередной антирекорд - за сутки заболели 1 271 человек. 26 человек умерли от осложнений, 914 полностью излечились. Больше всего случаев фиксируют во Львовской области и Киеве. Но несколько дней подряд ситуация с заболеваемостью ухудшается и в Харьковской области. 

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Все по теме:

Минздрав, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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