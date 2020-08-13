Новый антирекорд: в Украине резкий всплеск заболеваемости COVID-19

В Украине выявили резкое увеличение количества случаев коронавирусной инфекции, за вчера заразились почти 1 600 человек.

В Украине по состоянию на утро 13 августа зарегистрировано 86 140 случаев коронавирусной болезни. За минувшие сутки в стране побит очередной анирекорд - заболели 1 592 человека.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего случаев коронавирусной болезни выявили в Харьковской (209), Львовской (166), Ивано-Франковкой (138) и Черновицкой (130), областях и Киеве (133).

Всего с начала эпидемии от COVID-19 скончались 1 992 больных, в том числе 22 за минувшие сутки. Выздоровели от болезни 46 216, из них 530 за минувшие сутки. Число активных больных на сегодняшний день составляет 37 932 человека.

Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:

Винницкая область - 3086;

Волынская область - 4471;

Днепропетровская область - 1630;

Донецкая область - 1027;

Житомирская область -2266;

Закарпатская область - 6009;

Запорожская область - 1010;

Ивано-Франковская область - 6177;

Кировоградская область - 733;

г. Киев - 10 002;

Киевская область - 4377;

Львовская область - 11 474;

Луганская область - 170;

Николаевская область - 755;

Одесская область -4572;

Полтавская область - 516;

Ровенская область - 7206;

Сумская область -754;

Тернопольская область -3489;

Харьковская область - 5378;

Херсонская область - 286;

Хмельницкая область -1468;

Черновицкая область - 7110;

Черкасская область - 1067;

Черниговская область - 1107.

Стоит отметить, что предыдущий антирекорд по заболеваемости коронавирусом был зафиксирован 8 августа, тогда за сутки заболели 1489 человек.

Как сообщалось, днем ранее в Украине выявили 1 433 случаев болезни.

Всего в мире число зараженных коронавирусом приближается к 21 миллиону. Почти 300 тысяч случаев зафиксировали за минувшие сутки.