Новый антирекорд: в Украине резкий всплеск заболеваемости COVID-19

В Украине по состоянию на утро 13 августа зарегистрировано 86 140 случаев коронавирусной болезни. За минувшие сутки в стране побит очередной анирекорд - заболели 1 592 человека.
Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.
Больше всего случаев коронавирусной болезни выявили в Харьковской (209), Львовской (166), Ивано-Франковкой (138) и Черновицкой (130), областях и Киеве (133).
Всего с начала эпидемии от COVID-19 скончались 1 992 больных, в том числе 22 за минувшие сутки. Выздоровели от болезни 46 216, из них 530 за минувшие сутки. Число активных больных на сегодняшний день составляет 37 932 человека.
Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:
Стоит отметить, что предыдущий антирекорд по заболеваемости коронавирусом был зафиксирован 8 августа, тогда за сутки заболели 1489 человек.
Как сообщалось, днем ранее в Украине выявили 1 433 случаев болезни.
Всего в мире число зараженных коронавирусом приближается к 21 миллиону. Почти 300 тысяч случаев зафиксировали за минувшие сутки.