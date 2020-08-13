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Четверг, 13.08.2020
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Новый антирекорд: в Украине резкий всплеск заболеваемости COVID-19

Новый антирекорд: в Украине резкий всплеск заболеваемости COVID-19
Обновлено 09:26 Сегодня Телеграф
В Украине выявили резкое увеличение количества случаев коронавирусной инфекции, за вчера заразились почти 1 600 человек.

В Украине по состоянию на утро 13 августа зарегистрировано 86 140 случаев коронавирусной болезни. За минувшие сутки в стране побит очередной анирекорд - заболели  1 592 человека.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего случаев коронавирусной болезни выявили в Харьковской (209), Львовской (166), Ивано-Франковкой (138) и Черновицкой (130), областях и Киеве (133).

Всего с начала эпидемии от COVID-19 скончались 1 992 больных, в том числе 22 за минувшие сутки. Выздоровели от болезни 46 216, из них 530 за минувшие сутки. Число активных больных на сегодняшний день составляет 37 932 человека.

Коронавирус в Украине 13.08.2020

Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:

  • Винницкая область - 3086;
  • Волынская область - 4471;
  • Днепропетровская область - 1630;
  • Донецкая область - 1027;
  • Житомирская область -2266;
  • Закарпатская область - 6009;
  • Запорожская область - 1010;
  • Ивано-Франковская область - 6177;
  • Кировоградская область - 733;
  • г. Киев - 10 002;
  • Киевская область - 4377;
  • Львовская область - 11 474;
  • Луганская область - 170;
  • Николаевская область - 755;
  • Одесская область -4572;
  • Полтавская область - 516;
  • Ровенская область - 7206;
  • Сумская область -754;
  • Тернопольская область -3489;
  • Харьковская область - 5378;
  • Херсонская область - 286;
  • Хмельницкая область -1468;
  • Черновицкая область - 7110;
  • Черкасская область -  1067;
  • Черниговская область - 1107.

Стоит отметить, что предыдущий антирекорд по заболеваемости коронавирусом был зафиксирован 8 августа, тогда за сутки заболели 1489 человек.

Как сообщалось, днем ранее в Украине выявили 1 433 случаев болезни.

Всего в мире число зараженных коронавирусом приближается к 21 миллиону. Почти 300 тысяч случаев зафиксировали за минувшие сутки. 

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Все по теме:

ВОЗ, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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