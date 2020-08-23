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В столице резко увеличилась заболеваемость COVID-19

В столице резко увеличилась заболеваемость COVID-19
12:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
За прошедшие сутки в Киеве коронавирус обнаружили в 307 человек, всего в столице 11 814 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В Киеве резко увеличилось количество новых случаев заболевания коронавирусом, за прошедшие сутки вирус обнаружили у 307 киевлян, среди которых 18 детей, заявил мэр города Виталий Кличко.

"Сегодня, в воскресенье, я вышел с срочным брифингом, потому что ситуация с распространением вируса в столице - тревожная. За прошедшие сутки в Киеве - 307 случаев заболевания коронавирусом! 18 из них - у детей. Такого количества выявленных больных в сутки у нас еще не было! На сегодня в столице уже 11 814 подтвержденных случаев COVID-19", - сообщил Кличко во время срочного онлайн-брифинга в воскресенье.

По его словам, среди заболевших 152 женщины в возрасте от 18 до 90 лет и 6 девочек - от шести до 14 лет. А также 137 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет и 12 мальчиков от двух месяцев до 15 лет. Заболели, в частности, восемь медиков.

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Возросло и количество больных, которым требуется госпитализация. В больницы столицы прошедшие сутки попали 56 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 84 человека. Всего коронавирус преодолели 3 766 жителей Киева.

"Количество больных растет во всех районах столицы. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 52. В Шевченковском, Соломенском и Днепровском - по 34 случая, в Печерском районе - 32 выявленных больных. Я не хочу никого пугать, но ситуация непростая! Мы не должны допустить инфекционного взрыва и коллапса медицины. Мы не должны допустить возвращения к строгим ограничениям и глубокому экономическому кризису", - подчеркнул мэр.

Он отметил, что уже готовы принимать больных COVID-19 и больницы второй волны. Они обеспечены всем необходимым. А медучреждения первой волны функционируют уже фактически как инфекционные госпитали.

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"Сегодня в стационарах находятся 558 больных COVID-19. В том числе 15 детей. 105 пациентов - в тяжелом состоянии. Девять - под аппаратами ИВЛ. С подозрением на коронавирус в больницах - 75 киевлян. Больных пневмонией - 748. Только за прошедшие сутки госпитализировали 74 таких пациента", - отметил Кличко.

Мэр Киева призвал киевлян и всех украинцев понять степень угрозы и прекратить вести себя, будто вируса нет.

"Правила безопасности просты. Несложно надевать маску, часто мыть руки, пользоваться антисептиком, держать социальную дистанцию и не идти в места большого скопления людей. Это элементарные вещи. И пренебрегать ими нельзя, - если мы не хотим вернуться к строгому карантину. Если мы не хотим, чтобы опять остановился общественный транспорт, закрылись детские сады, а бизнес - сидел по домам. Еще раз обращаюсь ко всем: если вы сами не заботитесь о своем здоровье, то кто сможет вас защитить?! Подумайте об этом! Будьте сознательными и осторожными! Берегите себя" – призвал Кличко.

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Виталий Кличко, Киев, КГГА, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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