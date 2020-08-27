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Ляшко назвал три города, которые под угрозой вспышки COVID-19

Ляшко назвал три города, которые под угрозой вспышки COVID-19
Обновлено 13:04 Сегодня Телеграф Фото: facebook
На сегодня Запорожье, Черкассы и Чернигов находятся под угрозой вспышки коронавируса COVID-19.

Однако показателей для ужесточения карантина еще нет.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, система Минздрава с критериями для ужесточения карантина более или менее отражает действительность. Он отметил, что медики параллельно отслеживают показатели, указывающие на динамику, для выяснения причин роста заболеваемости.

"И мы можем предупреждать регионы, где наиболее опасная ситуация и где будет следующая вспышка. Сейчас мы видим, что заболеваемость может подняться в Запорожье, уже пошла в Черкассах, пошел Чернигов. То есть, нет еще показателей для усиления карантинных ограничений, но есть устойчивые проценты увеличения количества случаев", - добавил Ляшко.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 27 августа лабораторно подтвердили 112 059 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Так за минувшие сутки выявили еще 1 974 новых больных.

На сегодняшний день число активных больных составляет 55 439. В больницах находятся 6,5 тысяч пациентов с коронавирусом.

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Все по теме:

Минздрав, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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