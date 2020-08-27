В Киеве проверили воду на коронавирус

В июле-августе было отобрано 30 образцов сточных вод в пяти городах Украины, в том числе - в Киеве.

Отобранные образцы, а также воду после очистки проверили на наличие коронавирусной инфекции. Результаты оказались отрицательные, сообщили в Киевводоканале.

"Для исследования отбирали композитные пробы сточных вод, поступающих на очистные сооружения, а также пробы вод после очистки. Анализ проводила генетическая лаборатория Diagen, расположенная в Киеве. SARS-COV-19 не был обнаружен ни в одной из проанализированных проб, как в неочищенных, так и в очищенных водах. Эти данные будут переданы в базу данных NORMAN как научный вклад Украины", - рассказали в пресс-службе предприятия.

Там также уточнили, что с учетом ухудшения эпидситуации в стране актуальным является повторное исследование. И заверили, что на объектах Киевводоканала никаких отклонений в качестве как питьевой воды, так и стоков, обнаружено не будет.

Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что коронавирус в воде не живет и легко поддается окислению, а дезинфекция на этапе водоподготовки уничтожает любые вирусы. Также ВОЗ отмечает, что "на сегодня нет никаких доказательств того, что вирус COVID-19 передается через канализационные системы с очисткой сточных вод или без них".