У школьника обнаружили COVID-19: в Запорожье класс идет на карантин

В городе Бердянск Запорожской области у школьника общеобразовательной школы №4 лабораторно подтвердили заболевание COVID-19, из-за чего класс, в котором обнаружили больного ребенка до 17 сентября будет учиться дистанционно. Об этом сообщает пресс-служба Бердянского городского совета.

"По информации городского отдела образования, сегодня, 1 сентября, от Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины поступило сообщение о том, что у одного из учеников общеобразовательной школы № 4 установлено заболевание COVID-19 (лабораторно подтвержденный случай), результат полимеразной цепной реакции (ПЦР)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас в учебном заведении проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение и распространение COVID-19 проводится эпидрасследование, определяется круг контактных лиц.

По рекомендации Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины в классе, где обнаружено больного ребенка, приостанавливается учебный процесс до 17 сентября 2020 года. Обучение будет проводиться в онлайн-режиме.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника, 1 сентября, выявлено 2 048 заболевших COVID-19 за сутки, 688 человек выздоровели, 48 ранее заболевших умерли. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 62 896 человек, что на 1 352 больше, чем днем ранее.

Количество заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за минувшие сутки возросло в Киеве и во всех областях Украины, кроме Винницкой, Кировоградской и Черкасской.

В Украине к концу сентября - началу октября ожидается около 3 тысяч заболеваний коронавирусом ежедневно. Сейчас каждый день фиксируют от 2 до 2,5 тысяч заболеваний.