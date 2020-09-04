Коронавирус в Киеве: за сутки более трехсот новых больных, восемь человек скончались

В столице за 3 сентября зафиксировали еще 319 больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.
Сутками ранее, за 2 сентября, зафиксировали 332 больных.
Среди заболевших – 17 медиков. Госпитализированы 59 человек, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 230 человек, за прошедшие сутки - восемь летальных случаев. Всего в столице заболели 14 477 человек, выздоровели 4616 пациентов, за сутки – 68.
Больше всего новых заболевших COVID-19 зафиксировано в Дарницком, Днепровском и Святошинском районах.
Больше всего новых заболевших COVID-19 зафиксировано в Дарницком, Днепровском и Святошинском районах.
Данные по районам:
Днепровский - 1757 (48);
Дарницкий - 2342 (48);
Святошинский - 1269 (35);
Печерский - 1235 (33);
Соломенский - 1567 (33);
Деснянский - 1847 (32);
Оболонский - 1317 (32);
Голосеевский - 1110 (20);
Шевченковский - 1083 (19);
Подольский - 950 (19).
"В течение последних двух недель увеличилось количество больных среди медиков. Всего за время пандемии на COVID-19 заболели 948 медицинских работников. Большинство из них подхватили вирус, выполняя профессиональные обязанности.
Увеличение количества больных среди медицинского персонала объясняется и ростом заболеваемости в столице. В частности, увеличением количества госпитализированных. Поэтому, когда пренебрегаете правилами безопасности, думайте и о том, будет ли кому вас спасать и лечить!", - сообщил мэр Киева.
Как сообщалось, по состоянию на утро 4 сентября в Украине зарегистрировано 130 951 случаев коронавирусной инфекции СOVID-19. За 3 сентября установлен очередной антирекорд - заболели 2 723 человека.
В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом правительство пересмотрело карантиные зоны и обновило списки.