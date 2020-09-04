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Коронавирус в Киеве: за сутки более трехсот новых больных, восемь человек скончались

Коронавирус в Киеве: за сутки более трехсот новых больных, восемь человек скончались
Обновлено 12:59 Сегодня Телеграф
В Киеве растет количество новых больных коронавирусом. С начала эпидемии выявили 14 477 случаев болезни.

В столице за 3 сентября зафиксировали еще 319 больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

Сутками ранее, за 2 сентября, зафиксировали 332 больных.

Среди заболевших – 17 медиков. Госпитализированы 59 человек, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 230 человек, за прошедшие сутки - восемь летальных случаев. Всего в столице заболели 14 477 человек,  выздоровели 4616 пациентов, за сутки – 68.

Больше всего новых заболевших COVID-19 зафиксировано в Дарницком, Днепровском и Святошинском районах.

Коронавирус в Киеве 4.09.2020

Больше всего новых заболевших COVID-19 зафиксировано в Дарницком, Днепровском и Святошинском районах.

Данные по районам:

Днепровский - 1757 (48);

Дарницкий - 2342 (48);

Святошинский - 1269 (35);

Печерский - 1235 (33);

Соломенский - 1567 (33);

Деснянский - 1847 (32);

Оболонский - 1317 (32);

Голосеевский - 1110 (20);

Шевченковский - 1083 (19);

Подольский - 950 (19).

"В течение последних двух недель увеличилось количество больных среди медиков. Всего за время пандемии на COVID-19 заболели 948 медицинских работников. Большинство из них подхватили вирус, выполняя профессиональные обязанности.

Увеличение количества больных среди медицинского персонала объясняется и ростом заболеваемости в столице. В частности, увеличением количества госпитализированных. Поэтому, когда пренебрегаете правилами безопасности, думайте и о том, будет ли кому вас спасать и лечить!", - сообщил мэр Киева.

Как сообщалось, по состоянию на утро 4 сентября в Украине зарегистрировано 130 951 случаев коронавирусной инфекции СOVID-19. За 3 сентября установлен очередной антирекорд - заболели 2 723 человека. 

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом правительство пересмотрело карантиные зоны и обновило списки.

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Виталий Кличко, Киев, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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