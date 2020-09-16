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Кличко: В столице увеличилась смертность от COVID-19

Кличко: В столице увеличилась смертность от COVID-19
14:15 Сегодня Телеграф Фото: twitter
В Киеве, как и по Украине, увеличилась смертность от COVID-19. Об этом на брифинге проинформировал Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Как и в начале пандемии умирают в основном люди пожилого возраста. Преимущественно возраст киевлян, которые не преодолели вирус, - 65 лет и старше. В таком возрасте умерли 192 человека", - сказал мэр.

Кличко сообщил, что самая молодая среди умерших - 25-летняя жительница Днепровского района, а самый старший - 96-летний житель Соломенского района.

Он отметил, что главное сегодня - не допустить инфекционного взрыва. "Я призываю всех беречься... Не идти в места большого скопления людей, не вести себя легкомысленно. Забота о своем здоровье - это и ваша жизнь, и безопасность других людей, и возможность надлежащего функционирования медицинской системы Киева", - подчеркнул он.

Коронавирус в Украине: новый антирекорд по смертности - за сутки скончались 76 человек 

Как сообщалось, за минувшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилось на 356 человек.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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