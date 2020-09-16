Кличко: В столице увеличилась смертность от COVID-19

В Киеве, как и по Украине, увеличилась смертность от COVID-19. Об этом на брифинге проинформировал Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Как и в начале пандемии умирают в основном люди пожилого возраста. Преимущественно возраст киевлян, которые не преодолели вирус, - 65 лет и старше. В таком возрасте умерли 192 человека", - сказал мэр.

Кличко сообщил, что самая молодая среди умерших - 25-летняя жительница Днепровского района, а самый старший - 96-летний житель Соломенского района.

Он отметил, что главное сегодня - не допустить инфекционного взрыва. "Я призываю всех беречься... Не идти в места большого скопления людей, не вести себя легкомысленно. Забота о своем здоровье - это и ваша жизнь, и безопасность других людей, и возможность надлежащего функционирования медицинской системы Киева", - подчеркнул он.

Как сообщалось, за минувшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилось на 356 человек.