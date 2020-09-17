На Ровенщине еще 67 новых случаев COVID-19

Глава областной государственной администрации рассказал, что всего на Ровенщине зафиксировали уже почти 11 тысяч случаев COVID-19.

В Ривненской области зафиксировали 67 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, всего 10797 инфицированных.

Об этом сообщил глава Ривненской областной государственной администрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер 16 сентября на Ривненщине зарегистрировано 67 новых случаев заболевания COVID-19", – написал Коваль на своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Глава ОГА отметил, что возраст заболевших от 6 до 87 лет.

Кроме того, он добавил, что всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 10797 случаев заболевания коронавирусной болезни.