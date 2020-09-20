Кличко: в столице 343 заболевших COVID-19 за сутки

Количество жителей столицы, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось за минувшие сутки на 343 человека, четверо больных умерли. Об этом сообщил в воскресенье мэр города Виталий Кличко.

"Заболели:

181 женщина в возрасте от 19 до 82 лет;

133 мужчины в возрасте от 19 до 84 лет;

17 девочек от 2 лет до 17 и 12 мальчиков от 25 дней до 16 лет.

Заболели, в частности, 8 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 42 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей", - написал Кличко на своей странице в соцсети Фейсбук.

На сегодня в столице уже 19 483 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Всего за период пандемии коронавирус унес жизни 316 киевлян.

Выздоровел за минувшие сутки 31 человек. Всего коронавирус преодолели 5 859 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 58. В Деснянском - 57. Но в Оболонском районе - 52 случая.

"Предотвратить попадание Киева в "красную зону" и возвращение к строгим ограничениям можно только соблюдая правила. - Носите маску, пользуйтесь антисептиками, держите социальную дистанцию, не идите в места большого скопления людей!", - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на утро воскресенья выявлено 2 966 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом выздоровевших - 758 человек, 41 ранее заболевший умер.