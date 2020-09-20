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Кличко: в столице 343 заболевших COVID-19 за сутки

Кличко: в столице 343 заболевших COVID-19 за сутки
11:53 Сегодня Телеграф
Количество жителей столицы, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось за минувшие сутки на 343 человека, четверо больных умерли. Об этом сообщил в воскресенье мэр города Виталий Кличко.

"Заболели:

  • 181 женщина в возрасте от 19 до 82 лет;
  • 133 мужчины в возрасте от 19 до 84 лет;
  • 17 девочек от 2 лет до 17 и 12 мальчиков от 25 дней до 16 лет.
  • Заболели, в частности, 8 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 42 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей", - написал Кличко на своей странице в соцсети Фейсбук. 

На сегодня в столице уже 19 483 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Всего за период пандемии коронавирус унес жизни 316 киевлян.

Выздоровел за минувшие сутки 31 человек. Всего коронавирус преодолели 5 859 жителей Киева. 

Наибольший суточный прирост заболевших: в Минздраве назвали ряд регионов

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 58. В Деснянском - 57. Но в Оболонском районе - 52 случая. 

"Предотвратить попадание Киева в "красную зону" и возвращение к строгим ограничениям можно только соблюдая правила. - Носите маску, пользуйтесь антисептиками, держите социальную дистанцию, не идите в места большого скопления людей!", - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на утро воскресенья выявлено 2 966 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом выздоровевших - 758 человек, 41 ранее заболевший умер.

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Виталий Кличко, Киев, Украина, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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