Ждем новой вспышки COVID-19: вокруг фестиваля в Запорожье разгорается серьезный скандал

"Я увидел фото с празднования в Запорожье Khortytsia Freedom, на котором собрались десятки тысяч людей, исходя из фото." - заявил Степанов.
Также он добавил, что в Украине ежедневно регистрируют более 3 000 случаев коронавируса и каждый день люди гибнут, ростет количество госпитализированных.
"Обязательно ли собирать десятки тысяч людей на концерте?" - этот вопрос к организаторам и к местным властям, заявил глава Минздрава.
И подчеркнул, что он обратится к коллегам, которые ответственны за меры по контролю, касательно соответствующих действий.
"Понятно, что в Запорожье после проведения таких массовых мероприятий будет увеличение количества больных", - добавил министр.
Очевидцы фестиваля Khortytsia Freedom выкладывали фото и видео празднования в соцсетях:
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Khortytsia Freedom: у Запоріжжі розкрили "карантинні" нюанси цьогорічного фестивалю - Портал Акцент - https://t.co/mAbX5K7ris pic.twitter.com/Fdq5tsfSdI
— Акцент (@AkzentZaporozhe) September 4, 2020
Ранее сообщалось, что коронавирус продолжает распространятся в Украине, сегодня медики зафиксировали 2 884 новых случая коронавируса.