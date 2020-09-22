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Ждем новой вспышки COVID-19: вокруг фестиваля в Запорожье разгорается серьезный скандал

Ждем новой вспышки COVID-19: вокруг фестиваля в Запорожье разгорается серьезный скандал
Обновлено 11:03 Сегодня Телеграф Фото: twitter
В Минздраве Украины обратятся в органы контроля из-за массового празднования Khortytsia Freedom в Запорожье, собравшем десятки тысяч людей. Об этом заявил Максим Степанов.

"Я увидел фото с празднования в Запорожье Khortytsia Freedom, на котором собрались десятки тысяч людей, исходя из фото." - заявил Степанов.

Также он добавил, что в Украине ежедневно регистрируют более 3 000 случаев коронавируса и каждый день люди гибнут, ростет количество госпитализированных.

"Обязательно ли собирать десятки тысяч людей на концерте?" - этот вопрос к организаторам и к местным властям, заявил глава Минздрава.

И подчеркнул, что он обратится к коллегам, которые ответственны за меры по контролю, касательно соответствующих действий.

"Понятно, что в Запорожье после проведения таких массовых мероприятий будет увеличение количества больных", - добавил министр.

Очевидцы фестиваля Khortytsia Freedom выкладывали фото и видео празднования в соцсетях:

 
 
 
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Кристина Пинчук(@_kristina_sabrina_)がシェアした投稿 -

 
 
 
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Ещё одна галочка в списке бесполезных поступков.

Дмитрий Якобсон(@yakobson.dima)がシェアした投稿 -

Ранее сообщалось, что коронавирус продолжает распространятся в Украине, сегодня медики зафиксировали 2 884 новых случая коронавируса. 

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Украина, Запорожье, Максим Степанов.

Автор:

Телеграф
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