Ждем новой вспышки COVID-19: вокруг фестиваля в Запорожье разгорается серьезный скандал

В Минздраве Украины обратятся в органы контроля из-за массового празднования Khortytsia Freedom в Запорожье, собравшем десятки тысяч людей. Об этом заявил Максим Степанов.

"Я увидел фото с празднования в Запорожье Khortytsia Freedom, на котором собрались десятки тысяч людей, исходя из фото." - заявил Степанов.

Также он добавил, что в Украине ежедневно регистрируют более 3 000 случаев коронавируса и каждый день люди гибнут, ростет количество госпитализированных.

"Обязательно ли собирать десятки тысяч людей на концерте?" - этот вопрос к организаторам и к местным властям, заявил глава Минздрава.

И подчеркнул, что он обратится к коллегам, которые ответственны за меры по контролю, касательно соответствующих действий.

"Понятно, что в Запорожье после проведения таких массовых мероприятий будет увеличение количества больных", - добавил министр.

Очевидцы фестиваля Khortytsia Freedom выкладывали фото и видео празднования в соцсетях:

この投稿をInstagramで見る Кристина Пинчук(@_kristina_sabrina_)がシェアした投稿 - 2020年 9月月20日午前10時01分PDT

Khortytsia Freedom: у Запоріжжі розкрили "карантинні" нюанси цьогорічного фестивалю - Портал Акцент - https://t.co/mAbX5K7ris pic.twitter.com/Fdq5tsfSdI — Акцент (@AkzentZaporozhe) September 4, 2020

Ранее сообщалось, что коронавирус продолжает распространятся в Украине, сегодня медики зафиксировали 2 884 новых случая коронавируса.