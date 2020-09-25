Депутат из Львовской области стала жертвой коронавируса

Депутат Львовского облсовета от "Европейской солидарности" Мирослава Лисна умерла от коронавирусной инфекции.

От коронавируса умерла 67-летняя депутат Львовского областного совета Мирослава Лисна. Об этом утром 25 сентября сообщил председатель облсовета Александр Ганущин.

"Потеря ... слов нет .... Мирослава Лисна .... ковид ....Царство небесное!", - написал Ганущин на своей странице в Facebook.

Мирослава Лисна ранее была руководительницей отдела образования Пустомитовской районной государственной администрации, после этого методистом. На выборах в 2015 году прошла во Львовский областной совет от Блока Петра Порошенко ( "Европейская солидарность" ).

Мирослава Лисна родилась 30 мая 1953. Проживала в Пустомитах. В 2015 году президент Украины присвоил Лисной звание заслуженного работника образования.

Как сообщалось, за сутки 24 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 3 565 человек, умерли от осложнений 70 больных, выздоровели 1 675 человека.

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