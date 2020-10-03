Кровавая дуэль: в Одесской области на улице открыли стрельбу (Видео)

Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы в Рени, в ходе которой пострадал мужчина средних лет.

В пятницу, 2 октября, в городе Рени Одесской области открыли стрельбу, во время которой получил огнестрельное ранение 50-летний местный житель. Его госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба местной Нацполиции.

Отмечается, что сообщение о раненом мужчине от медиков скорой помощи было получено правоохранителями около 21 часа.

На месте было установлено, что мужчина получил огнестрельные ранения из неустановленного оружия на улице, огонь по нему открыл неизвестный мужчина.

Полиция открыла расследование для установления личности и розыска злоумышленника, а также его задержания.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст.15 и ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство)", - добавили в полиции.