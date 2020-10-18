В центре Киева жестоко избили ветерана АТО: его жена раскрыла детали происшествия (видео)

Бывший военный Иван Деев после нападения попал в больницу.

В Киеве напали на ветерана АТО вместе с женой и избили, в результате чего мужчина был госпитализирован в больницу. Пострадавший - Иван Деев, участник событий на Майдане, сержант 8-го полка спецназначения, который пережил плен боевиков на Донбассе и в декабре 2019-го был освобожден после трех лет в застенках в оккупированном Луганске.

Злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия. Об инциденте рассказал побратим ветерана Николай Потоцкий в своем Facebook.

"Прошу, если кто знает этих особей, предоставить о них информацию. Фейсбук большая сила, а верные друзья сила огромная. Прошу помочь распространить эту информацию, чтобы это де**мо не откупилось. И дело не замяли", - говорится в публикации.

На Деева напали 16 октября в центре столицы. Он забирал на почте волонтерскую посылку для бойцов. В какой-то момент неизвестные на автомобиле BMW припарковались с нарушением ПДД перед транспортом ветерана и закрыли дорогу.

"Иван им посигналил, из машины сразу получилось два уе**на и начали в машине бить нашего побратима, с Иваном в машине была его жена, она сразу выскочила и начала заступаться. Она также была избита этими уе**ами", - рассказал Потоцкий.

После того как вызвали полицию, неизвестные бросились наутек, попутно повредив машину Деева.

Ветерана забрала скорая помощь, и сейчас он в госпитале.