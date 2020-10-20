Суд Киева принял важное решение по виновникам расстрела на Майдане

В суде объявили в розыск трех подозреваемых экс-беркутовцев по делу Майдана.

Сегодня, 20 октября, Святошинский суд объявил в розыск по делу Майдана бывших беркутовцев Аброськина, Зинченко и Янишевского. Подозреваемых также объявили в международный розыск.

Об этом проинформировали в Фейсбуке "Адвокатской дорадчей группы".

Суд акцентировал внимание на том, что обвинение не может считаться политически мотивированным, поскольку инкриминируются насильственные преступления против жизни и здоровья человека.

Поскольку доказательства способны убедить независимого наблюдателя, обвиняемые действительно могли совершить данные преступления.

А уклонения обвиняемых от суда состоялась именно на той стадии, когда они имели возможность объявить свою версию событий и опровергнуть версию обвинения.

Напомним

Янишевский, Зинченко, Аброськин - фигуранты дела о расстреле 48-ми активистов во время Революции достоинства в 2014 году.

Они вместе с Сергеем Тамтурой и Александром Маринченко были освобождены в конце 2019 года в рамках обмена пленными между Украиной и Россией.

Второго подозреваемого, Андрея Хандрыкина из харьковского "Беркута", киевский суд оправдал год назад.